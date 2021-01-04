Совет директоров «Локомотива» в новом составе соберется после новогодних праздников

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Член совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, что заседание руководящего органа в новом составе точно состоится после новогодних праздников в январе.

23 декабря у «Локомотива» изменился состав совета директоров. Председателем, вместо ушедшего Анатолия Мещерякова, стал Александр Плутник. В новый состав вошли Нагорных, Дмитрий Булыкин, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик и гендиректор клуба Владимир Леонченко. На данный момент руководящий орган еще не собирался.

— Заседание будет точно в этом месяце, уже после праздников, — заявил Нагорных. — Председатель совета директоров назначит дату и всем сообщит.

— Есть предположение, что будет обсуждаться?

— Сейчас межсезонье, поэтому будут организационные моменты, комплектование команды и работа всей структуры клуба. Те вопросы, которые обычно и обсуждаются.

— Штатного расписания клуба это тоже касается?

— Это решает гендиректор клуба. Все, что по уставу требуется, будет выноситься на совет директоров и там обсуждаться.