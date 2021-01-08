Валерий Каменский – о провале сборной РФ на МЧМ: Плохой результат – это начало хорошего

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Вице-президент КХЛ и член правления ФХР Валерий Каменский поделился мнением о выступлении сборной России на молодежном чемпионате мира 2021 года.

В ночь с 5 на 6 января сборная России проиграла команде Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021. Ранее россияне потерпели разгромное поражение от канадцев со счетом 0:5.

— Мы ждали другого результата. Но он есть и от него надо отталкиваться, — сказал Каменский. — Плохой результат – это начало чего-то хорошего. Нужно проанализировать все и двигаться дальше.

— Это был первый большой турнир с командой для Игоря Ларионова. Почему у него не получилось?

— У него не хватило времени, чтобы правильно подготовить команду. Он только недавно вступил в должность, поэтому надо смотреть, что будет дальше.

— Но игра команды вам понравилась?

— Команда была хорошей. Но ей не хватило физической подготовки. Соперники в этом плане были подготовлены лучше.

— Результат – вина тренерского штаба?

— Это вина всей команды. Как выигрывает команда и тренерский штаб, так и проигрывают все. На одного Ларионова не надо все сваливать.

— 8 января будет разбор полетов. Стоит ли оставлять Ларионова главным тренером?

— Наверное, у Игоря есть планы, которые он должен донести до руководства. Тогда и будет приниматься решение. Обычно это так происходит.

— Но бывает, что решение принимается предварительно.

— В жизни все бывает. Я не участвовал там, так что ничего не знаю.