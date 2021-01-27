Больше всего денег на спортплощадки получат Астрахань, Дагестан, Севастополь и Чечня

/Спорт и туризм/

Правительство РФ в этом году выделит 2 млрд руб. в виде субсидий 78 регионам. Регионы получат по 20, 40 или 60 млн. руб.

Деньги пойдут на софинансирование оснащения спортивных объектов, а именно:

- постройку новых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) открытого типа,

- модернизацию старых,

- строительство или апгрейд ФОКов при центрах внешкольного спорта.

ФОК открытого типа включает: спортивное ядро (беговая дорожка, хоккейная коробка, площадка для стритбола, площадка для воркаута, площадка уличных тренажёров и т.д.); универсальную игровую площадку (волейбол, баскетбол, хоккей и т.д.); зрительскую трибуну; павильон / контейнеры бытовые.

Субсидии получат все регионы Юга.

По 40 млн. рублей - Астраханская область, Дагестан, Севастополь и Чечня.

По 20 млн. рублей - Адыгея, Волгоградская область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Крым, Северная Осетия, Ростовская область и Ставропольский край.

#ЦентрЮг_аналитика

Источник: @Наивный лис