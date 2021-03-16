Краснодарский КГУФКСТ на Всероссийских соревнованиях по боксу среди студентов представят 4 участника

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15 марта 2021 года в Грозном состоялось торжественное открытие Всероссийских соревнований по боксу среди студентов памяти первого президента РССС, заслуженного тренера СССР профессора А.И. Киселева. В соревнованиях участвуют студенты из Краснодара.

В соревнованиях принимают участие 77 студентов из 22 регионов России. Помимо Красноярских спортсменов в соревнованиях принимают участие боксёры из Грозного, Екатеринбурга, Оренбурга, Пермского края, Красноярска, Москвы, Казани, Махачкалы, Тюмени, Челябинска, Иркутска, Севастополя, Саранска, Якутска, Самары, Ростова-на-Дону, Кызыла, Калмыкии, Омска, Волгограда, Татарстана.

Поддержать участников в Грозный приехали заслуженные мастера спорта по боксу: двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России и обладатель бронзовой и серебряной медалей Олимпийских игр Раимкуль Малахбеков, российский боксёр-профессионал, Олимпийский чемпион, чемпион мира по версии IBO, чемпион Европы по версии EBU Рахим Чахкиев и двукратный чемпион России, призёр Олимпийских Игр, обладатель кубка мира в составе сборной России Мурат Храчев.

Открыл соревнования генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, Министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Хамзат Кадыров, ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета им. М.Д. Миллионщикова Магомед Минцаев, депутат Государственной Думы Виктор Зубарев, руководитель Дирекции Федерации бокса России в Северо-Кавказском федеральном округе Валид Эдилов.

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов рассказал о развитии студенческого спорта в России:

«В России активно развивается студенческий спорт: проведено 7 всероссийских летних универсиад, 6 зимних универсиад, а в 2023 году состоятся летние Всемирные студенческие игры в Екатеринбурге. В программе будет представлен бокс, поэтому эти соревнования в Грозном отличная подготовка и возможность заявить о себе. У студентов, которые выступают сегодня через два года появится шанс показать себя на международном ринге».

19 марта состоится финал, где выявят лучших боксёров в 10 весовых категориях среди мужчин и женщин. За первые 3 места в общекомандном зачете студенты получат кубки.

«Студенческий бокс будет развиваться стремительно, особенно начиная с сегодняшнего дня, поскольку в Грозном учреждена Лига студенческого бокса, в состав которой войдут лучшие вузы России. Для студентов, выступающих на мероприятиях Лиги разработана мотивационная программа, которую мы скоро анонсируем. Хочется также отметить высокий уровень организации Всероссийских соревнований по боксу среди студентов, все планируемые соревнования будут соответствовать заданной высокой планке» - отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

С приветственным словом выступил также Министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Хамзат Кадыров.

«Наш Первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров справедливо считал, что возрождение спорта – это важный фактор возрождения всей нации. Именно поэтому Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров прилагает огромные усилия для успешного развития спорта в нашем регионе. Студенческий спорт, в особенности такая популярная дисциплина, как бокс, это один из приоритетов деятельности нашего ведомства. Сегодняшний турнир – это еще один важный шаг в этом направлении. Желаю всем участникам успешных поединков!»

Логинова Зарета