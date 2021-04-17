Вратарь «Шинника»: Никто не знает, продолжит ли клуб существование, руководство молчит

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Ярославцы уже лишились шансов на сохранение прописки в ФНЛ.

Голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин рассказал «РБ Спорт» о том, что окружало один из худших сезонов в истории ярославской команды.

В 36 туре ФНЛ «Шинник» уступил дома «Алании» (0:1) и потерял даже чисто теоретические шансы остаться в первой лиге. Впервые с 70-х годов клуб оказался во втором дивизионе. Впрочем, на данный момент даже сами футболисты не знают, будут ли они выступать за ярославскую команду в следующем сезоне или нет. Как никто не знает, продолжит ли клуб существование в принципе. «РБ Спорт» связался с ветераном «Шинника», 39-летним голкипером Дмитрием Яшиным, чтобы попытаться найти ответы хотя бы на некоторые вопросы.

«Когда Газзаев пришел, сразу сказал: «Ты меня не знаешь, люди меняются»

- Было ли перед началом сезона ощущение, что все может закончиться крахом? - первый вопрос Яшину.

- Не было ни ощущений, ни предпосылок. Да, в финансовом плане случались небольшие задержки, но в целом все шло, скажем так, ровно. Перед началом сезона никто не мог предвидеть такого исхода. Что пошло не так? Это нужно анализировать тренерскому штабу. По моему мнению, многое сломалось, когда команда села на карантин из-за коронавируса.

- Что сломалось?

- Наверное, все. Фактически две недели команда не занималась, после чего было очень сложно возвращаться в игру. Помимо сумасшедшего графика матчей проблемой стало нарушение баланса молодых и опытных футболистов. Появилось слишком много необстрелянных ребят, которые не успели даже в первой лиге пообтесаться, они просто не знали, что такое ФНЛ. Из опытных же остались только я, Низамутдинов, да Самодин.

- Насколько верным решением была отставка Александра Побегалова в начале сезона?

- Александр Михайлович — глыба, тем более местный, из Ярославля. Это была большая потеря для клуба, но руководству все равно нужно было что-то предпринимать — наступил тот момент, когда требовались кардинальные перемены. Пыталась ли команда отстоять его? А как ты можешь пойти к руководству и сказать: «Оставьте нам Побегалова?». Нам нужно было выходить на поле и игрой, результатом доказывать, что тренер в силах исправить ситуацию, а не в кабинетах уверять, что все будет хорошо.

- Что изменилось с приходом Юрия Газзаева?

- С Газзаевым я давно знаком, еще со времен выступлений в «Камазе». Когда он пришел в клуб, спросил: «Ты меня знаешь?». Я удивился, кивнул, на что он ответил: «Нет, ты меня не знаешь, люди меняются». И действительно, между человеком, которого я знал по Набережным Челнам, и тем, кто пришел в «Шинник», есть разница.

- Он изменился в лучшую или худшую сторону?

- Раньше у него было больше эмоций он мог передать более мощный энергетический заряд команде. Сейчас я такого не вижу, но это мои личные ощущения. Не знаю, чувствуют ли что-то схожее другие, но той энергетики, что была у него раньше, больше нет. Что смена тренера дала команде? В составе было много молодых ребят, тренер мог на простом языке донести, какие функции на поле они должны выполнять, что от них требуется. Но, к сожалению, футболисты не соответствовали уровню, не все могли выполнить то, о чем их просили, отсюда и такой результат.

«После вылета тренер сказал: «Двигаемся дальше, продолжаем работать»

- Что происходило после игры с «Аланией», когда стало понятно, что вылетели? Кричали, ломали стулья в раздевалке?

- Как и всю весеннюю часть, в раздевалке не происходило ничего. Все сидели молча. Тренер сказал: «Двигаемся дальше, продолжаем работать».

- Куда двигаетесь? Во второй дивизион?

- Не знаю, куда. Это слова тренера. Он сказал, что в конце сезона будет видно, к чему мы идем, к чему готовимся.

- Не было разговора по душам с болельщиками?

- У футболистов нормальные отношения с болельщиками. У них, насколько я знаю, есть вопросы именно к руководству клуба: кто проводил трансферы, почему убрали Побегалова, почему назначили Газзаева. У нас состоялась встреча перед началом второй части сезона, присутствовали руководители клуба, города, тренерский штаб и мы с Самодиным. Болельщики тогда передали список вопросов, но, насколько я знаю, ответов не получили.

Самодиным. Болельщики тогда передали список вопросов, но, насколько я знаю, ответов не получили.

Да и сложно сказать им, например, кто понесет наказание за все. Посадить кого-то надо или что? Это жизнь, так вот сложилось, люди ошибаются. Может, так и должно было произойти, чтобы клуб шагнул назад, перезагрузился, а потом сделал два шага вперед.

- Встретилось ли клубное руководство с футболистами после вылета из ФНЛ? Вам объяснили, что будет дальше?

- Нет, не было никаких разговоров, руководство молчит. Никто не знает, продолжит ли клуб существование. Надеюсь, что «Шинник» останется, что с футбольной карты страны не исчезнет еще одна точка, что в последнее время очень часто у нас происходит. Наверное, в конце сезона болельщики настоят на встрече, потому что действительно нужно дать разъяснения — что ждет клуб, какие дальше будут ставиться задачи.

- Ваш контракт с «Шинником» действует до конца этого сезона. Заходила ли речь о продлении? И объяснили ли игрокам, у которых длительные соглашения, что будет с ними?

- Этот вопрос и для меня, и для остальных игроков очень актуален, но в сложившейся ситуации решения вопроса стоит ждать не раньше конца мая. Плюс, как я понимаю, в клубе сменится руководитель — на место исполняющего обязанности придет полноценный президент.

- Вам уже 39 лет. Возникали мысли о завершении карьеры или хотите пока продолжать?

- Приму решение в конце сезона. Мне предстоит учеба на тренерскую категорию B, так что я параллельно с тренировками в команде не забываю и о своем будущем, о завтрашнем дне. Но вступительные экзамены довольно долго откладываются, всему виной карантинные меры.