Новый сезон в ФНЛ начнется 10 июля

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По информации «РБ Спорт», следующий сезон в ФНЛ начнется 10 июля. Об этом стало известно сегодня, 13 мая, когда ФНЛ уведомила клубы о проведении 25 мая общего собрания.

Одним из вопросов станет проект структуры календаря, которого нет до сих пор — подобная ситуация сложилась в Лиге впервые. Текущий сезон завершается 15 мая, и до его завершения обычно появляется проект структуры календаря.

По данным «РБ Спорт», следующий сезон начнется 10 июля, в турнире будут участвовать 20 команд.