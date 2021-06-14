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Паспорт болельщика можно получить во временных центрах выдачи FAN ID у стадиона «Санкт-Петербург»

Минцифры России информирует, что Паспорт болельщика можно получить в трех временных центрах выдачи FAN ID, расположенных у стадиона «Санкт-Петербург» в Санкт-Петербурге. Временные центры выдачи открываются за три часа до начала матчей и заканчивают работу через час после начала матчей.

Расположение временных центров выдачи FAN ID указано в приложении «ЕВРО – 2020».

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЕВРО – 2020. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матчи в Санкт-Петербурге. Паспорт болельщика является обязательным для входа на стадион.

Также получить FAN ID можно в центрах выдачи:

Москва, ул. Лужники, 24, стр. 4

Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 48, ТД «Пассаж»

Санкт-Петербург, Приморский проспект, 72, ТЦ «Питерлэнд», 2 этаж.

График работы центров выдачи: пн.- вс.: с 09:00 до 21:00 (без перерывов).

Источник: Пресс-служба Минцифры России

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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