Умар Кремлёв поучаствовал во флешмобе в преддверии встречи глав России и Америки

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Более 6500 участников провели боксёрскую тренировку, в поддержку президента России Владимира Путина. Федерация бокса России, компания «Сима-Ленд», а также тысячи любителей бокса объединились в одну команду - Команду Путина!

Открытая тренировка в поддержку президента России побила мировой рекорд и стала самой массовой тренировкой по боксу. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году на Красной площади, во время празднования Международного Дня бокса, тогда в тренировке приняло участие 3500 боксеров.

Масштабная акция прошла в рамках программы официальных мероприятий проведения в Екатеринбурге Командного Кубка России по боксу, который проходит на арене КСК Уралец с 14 по 19 июня.

Во флешмобе приняли участие президент Международной Ассоциации Бокса (AIBA) Умар Кремлев, основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский, олимпийские чемпионы по боксу Егор Мехонцев, Рахим Чахкиев и Евгений Тищенко, абсолютный чемпион мира по боксу Костя Дзю, чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Александр Беспутин.

Екатеринбург впервые принимает командный Кубок России по боксу среди мужчин. С 14 по 19 июня сильнейшие боксеры из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения, поборются в столице Урала за Кубок страны и за призовой фонд в 20 млн. рублей. Призовой фонд соревнований распределится следующим образом: 10 млн рублей получит команда, занявшая первое место, 7 млн. рублей – второе место и 3 млн. рублей – третье место. В каждой команде будет по 20 спортсменов – два человека в каждой из 10 весовых категорий.

Источник: press@rusboxing.ru