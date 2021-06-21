Российское посольство отказало в выдаче рабочей визы Яя Туре

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что российское посольство в Кот-д’Ивуаре отказало в выдаче рабочей визы тренеру грозненского «Ахмата» Яя Туре.

14 июня стало известно, что бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» вошел в тренерский штаб «Ахмата». Контракт с 38-летним специалистом подписан до конца сезона-2021/22.

- «Ахмат» сделал рабочую визу Яя. Здесь все в порядке. Ему надо было получить ее в Кот-д’Ивуаре, заплатить деньги российскому посольству и прилететь в Россию, - заявил Селюк. - Но пользуясь случаем, хочу обратиться в Министерство иностранных дел РФ. Я понимаю, что каждый воин мнит себя генералом. Работники посольства, которые, видимо, сидят там и просто протирают штаны, говорят Яя Туре, самому известному футболисту Африки и одному из самых известных людей страны: «Если у вас есть английское гражданство, то вы не можете получить визу». У него двойное гражданство. Он гражданин Кот-д’Ивуара! К сожалению, из-за таких бюрократов часто страдает бизнес. Он должен доказывать, на каком основании находится в Кот-д’Ивуаре.

Видимо, есть категория людей, которая, наверное, выцыганивает взятку? Приходит икона страны. Мало того, что они его не знают, так ему еще и говорят, что он никакого отношения к Кот-д’Ивуару не имеет. Думаю, к понедельнику МИД поправит этих нерадивых работников. Он ничего не нарушил. Он идет как высококвалифицированный специалист, за это платятся налоги в страну. Но такие людишки, которых бы не мешало проверить, а еще лучше выгнать, все время чинят бюрократические препятствия. Потом мы удивляемся: что-то у нас не то происходит.

Яя Туре, который завтра должен был вылететь, будет теперь ждать. Виза уже сделана, просто на британский паспорт. Сделано так, чтобы он не ездил сразу с двумя паспортами, для въезда в Россию он задекларирован по британскому паспорту. Например, поедут они на сбор в Австрию: для англичан туда виза не нужна, а для граждан Кот-д’Ивуара нужна. Но чиновник спрашивает: вы здесь на каком основании находитесь? Яя предъявил свой ивуарийский паспорт, он известный человек. А ему сказали идти гулять.

У меня есть обратный пример. Мой другой футболист Филип Иполе сейчас получал российскую визу в Казахстане. Хотя он нигериец! Он пришел с нигерийским паспортом в посольство, отдал бумагу, заплатил комиссионный сбор в размере 500 евро и получил свою визу. А Яя говорят, что у него что-то не так.

- Значит, посольство отказывает в выдаче визы Яя Туре?

- Да, отказывают. Хотя рабочая виза и проверка любого гражданина делаются в Москве. Дается бумага, на основании которой видно, что человеку выдана виза как высококвалифицированному специалисту. Но ему говорят лететь в Лондон и получать ее там. Хотя он ивуариец!

Потом у нас обижаются, почему так же поступают с гражданами России. Потому что нормально все надо делать. Есть ощущение, что консул болеет против «Ахмата». Надеюсь, подключатся люди с разных сторон: и МИД Кот-д’Ивуара, и МИД России. Обращаюсь к Марии Захаровой. Уверен, что эта женщина не только коня на ходу остановит, но и в горящую избу войдет. Поэтому в успехе не сомневаюсь.

Ранее Яя Туре выступал за бельгийский «Беверен», греческий «Олимпиакос», «Монако», испанскую «Барселону», английский «Манчестер Сити» и китайский «Циндао». В составе «Манчестер Сити» он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) страны. Вместе с «Барселоной» дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Во время выступления за «Олимпиакос» он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).