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Муслим Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады

Боксер команды Олимпийского комитета России (ОКР) уверенно победил соперника на стадии 1/8 финала.

Во вторник, 27 июля, свой первый бой в карьере на Олимпийских играх провел чемпион мира и победитель Европейских игр-2019 в весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов.

Боксер команды Олимпийского комитета России (ОКР) во время дневной сессии турнира в Токио уверенно единогласным решением судей победил Абдельхафида Бенчаблу из Алжира на стадии 1/8 финала олимпийского турнира. Африканцу во втором раунде был отсчитан нокдаун.

Гаджимагомедов свой четвертьфинальный поединок проведёт днем 30 июля, соперник определится позднее.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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