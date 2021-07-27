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Муслим Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады
Боксер команды Олимпийского комитета России (ОКР) уверенно победил соперника на стадии 1/8 финала.
Во вторник, 27 июля, свой первый бой в карьере на Олимпийских играх провел чемпион мира и победитель Европейских игр-2019 в весе до 91 кг Муслим Гаджимагомедов.
Боксер команды Олимпийского комитета России (ОКР) во время дневной сессии турнира в Токио уверенно единогласным решением судей победил Абдельхафида Бенчаблу из Алжира на стадии 1/8 финала олимпийского турнира. Африканцу во втором раунде был отсчитан нокдаун.
Гаджимагомедов свой четвертьфинальный поединок проведёт днем 30 июля, соперник определится позднее.
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