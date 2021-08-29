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В Анапе подвели итоги Фестиваля пляжного волейбола «Анапа Комус Fest»

С 20 по 22 августа в Анапе впервые прошел Фестиваль пляжного волейбола «Анапа Комус Fest».

В общей сложности в турнире приняли участие около 185 команд и 370 участников со всей России. Игроки 3 дня боролись за победу и главные призы соревнований. Призовой фонд составил 2 200 000 рублей!

Фестиваль пляжного волейбола «Анапа Комус Fest» проходил на городском пляже поселка Витязево. На время проведения мероприятия Витязево превратился в  спортивную и развлекательную площадку как для жителей города, так для гостей и  участников соревнований. Спортсменам предоставлялась официальная форма турнира, а также специальная сумка участника фестиваля.

Вот имена победителей:

Турнир «ПРОФИ»

Турнир «Любители»

 

Женщины Лига A:

1 место – О. Мотрич/А. Ахметова, г. Москва/Краснодар

2 место – Е. Коломийцева/А. Ромашова, г. Москва

3 место – Е. Пономарева/И. Юнаковская, г. Краснодар

Женщины Лига B:

1 место – Е. Черных/О. Аверкина, г. Борисоглебск/Евпатория

2 место – Л. Карпова/Т. Копылова, г. Дмитров/Москва

3 место – Г. Былинкина/К. Цаплина, г. Оренбург/Саратов

 

Мужчины Лига A:

1 место – Д. Шапкин/Н. Кузьмин, г. Москва

2 место – К. Филистович/А. Строев, г. Адлер/Сочи

3 место – В. Аксенов/А. Костров, г. Санкт-Петербург

Мужчины Лига B:

1 место – В. Данилов/В. Жлоба, г. Краснодар

2 место – А. Бахметьев/Д. Одинцов, г. Ростов-на-Дону

3 место – Н. Максимов/Д. Власов, г. Геленджик

 

Женщины Лига C:

1 место – А. Киршевская/Е. Макарова, г. Зеленоград

2 место – Ю. Павлова/С. Сергеева, г. Керчь/Алушта

3 место – А. Бородецкая/Н. Усольцева, г. Москва

Женщины Лига D:

1 место – Е. Климкина/А. Иванова, г. Королев/Химки

2 место – П. Старикова/М. Лисовская, г. Москва

3 место – Ю. Короновская/Е. Хисамова, г. Мытищи/Москва

Женщины Лига E:

1 место – Л. Афонина/Т. Казина, г. Москва/Рязань

2 место – О. Черныш/А. Макшанцева, г. Анапа/Москва

3 место – А. Мухина/Т. Казина, г. Москва/Рязань

Мужчины Лига C:

1 место – А. Давидян/А. Шаляпин, г. Пятигорск

2 место – В. Агриков/А. Сергеев, г. Ульяновск/Нижний Новгород

3 место – С. Савекин/В. Виноградов, г. Санкт-Петербург

Мужчины Лига D:

1 место – И. Юхнов/А. Сергеев, г. Балаково/Симферополь

2 место – И. Матусевич/Г. Панов, г. Ярославль

3 место – Р. Папуша/Б. Шилов, г. Таганрог

Мужчины Лиги E:

1 место – С. Жуков/А. Шаров,  г. Муром

2 место – С. Журавлев, С. Черномордов, г. Архангельск

3 место – А. Тарасов, П. Ткаченко, г. Алушта

Болельщики также имели возможность посетить фестиваль в Анапе, чтобы понаблюдать за играми спортсменов, а также поучаствовать в конкурсах, посетить зоны активностей для гостей. Самых активных болельщиков наградили призами и подарки от компании «Комус».

Фестивали  компании «Комус» за 6 лет проведения в разных городах посетили свыше 15000 участников от известных профессиональных спортсменов до начинающих игроков  разных возрастов.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что Анапа превратилась в центр волейбола в стране и стала притягивать любителей спорта со всего мира.

Впереди этим летом пройдет еще одно спортивное мероприятие «Комус» - Фестиваль пляжного волейбола 4-5 сентября.

Приезжайте, отдыхайте и побеждайте!

Источник: Оргкомитет Фестиваля

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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