Виталий Милонов — об обвинениях фигуристов в допинге: Это политический заказ в чистом виде, просто негодяйство

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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов специально для «РБ Спорт» прокомментировал ситуацию с российскими фигуристами. По информации СМИ, один из спортсменов сдал сомнительный допинг тест перед началом Олимпийских игр в Пекине.

– Первыми эту информацию дали британские СМИ, а они, как известно, короли таблоидов. Британские таблоиды головного мозга заразили уже всех, – говорит Милонов. – Допинг бывает, как осетрина, либо свежий, либо тухлый. Получается, что британские представители отрицают официальные заключения МОК. Любого спортсмена можно по таким критериям обвинить, якобы возможна сомнительная допинг проба. К нашим спортсменам это интерпретируется и подается как что-то ужасное, а для норвежцев и англичан это хорошо. Это политический заказ в чистом виде, просто негодяйство. Мне очень неудобно за английских спортсменов, потому что они думают, что за лютый стыд выдают наши политики.

– Какие меры стоит принимать?

– Надо потребовать, чтобы было официальное заявление организаторов Олимпийских игр, которые положили бы конец этим оскорблениям, ведь это способ давления на российскую сборную. Вся эта ситуация подрывает определенный настрой и ухудшает психологию. Получается, что сейчас наш спортсмен, получая медаль, рискует быть обвиненным в возможных, непонятных допинг-пробах. Потом спортсмена дисквалифицируют, хотя он ничего не делал, это называется оговор. Англичане вернули 1937 год в международных спортивных отношениях, процветает язык доносов.

Наши спортсмены заняли первое место в командном турнире по фигурному катанию. Сборную России представляли: Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.