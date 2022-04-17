Новый законопроект поможет санаторно-курортной отрасли быстрее получать господдержку

Чтобы добиться нужного результата, необходимо отнести компании, которые оказывают соответствующие услуги, к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Законопроект на эту тему готов, осталось получить одобрение от Минфина, Минэкономразвития и Минздрава РФ.