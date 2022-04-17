/Спорт и туризм/
Новый законопроект поможет санаторно-курортной отрасли быстрее получать господдержку
Депутаты от Краснодарского края Иван Демченко и Наталья Костенко намерены облегчить доступ санаторно-курортной отрасли к господдержке, пишет «Парламентская газета».
Чтобы добиться нужного результата, необходимо отнести компании, которые оказывают соответствующие услуги, к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Законопроект на эту тему готов, осталось получить одобрение от Минфина, Минэкономразвития и Минздрава РФ.
«Подготовленный парламентарием законопроект относит хозяйственные общества и партнерства, основной вид предпринимательской деятельности которых санаторно-курортные услуги, к субъектам МСП. Также документ устанавливает предельное значение среднесписочной численности работников предприятий МСП указанной отрасли за предшествующий календарный год в размере 500 человек», — поясняет издание.
По словам Демченко, в условиях антироссийских санкций наделение предприятий санаторно-курортной отрасли статусом МСП позволит воспользоваться господдержкой.
Источник: https://riafan.ru/23062892-novii_zakonoproekt_pomozhet_sanatorno_kurortnoi_otrasli_bistree_poluchat_gospodderzhku
Категория: Новости / Спорт и туризм