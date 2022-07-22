Никита Медведев вернулся в «Ростов»

/Спорт и туризм/

Клубы российской Премьер-лиги продолжают укомплектовывать свои составы, несмотря на старт нового чемпионата. Футбольный клуб «Ростов» вернул в свои ряды Никиту Медведева, который уже выступал за команду в сезоне 2016/2017.

Уже 22 июля 2022 года голкипер должен присоединиться к «желто-синим» перед игрой с «Локомотивом». Любители азартных игр могут попробовать свои силы в футбольном симуляторе казино «Вавада». Обзор казино Vavada представлен на сайте «РК».

Никита Медведев присоединился к «Ростову» зимой 2016 года. В своем первом же сезоне на высоком уровне голкипер установил рекорд по продолжительности сухой серии, которая по итогу достигла 862 минуты. Подобные результаты привлекли внимание со стороны грандов российского футбола, и уже летом 2017 года вратарь присоединился к «Локомотиву» в статусе свободного агента.

Транзитом через казанский «Рубин» Медведев возвращается в «Ростов» спустя 5 лет. Контракт с «желто-синими» подписан на два сезона. Валерий Карпин рассчитывает на голкипера, планируя доверить ему пост первого номера команды. В нынешнем сезоне Никита успел провести один матч против «Родины», где за 90 минут игрового времени оставил свои ворота в неприкосновенности.