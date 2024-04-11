/Спорт и туризм/

Мир без границ

30 марта в Геленджике прошёл II этап спартакиады «Мир без границ» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях по дартсу приняли участие 170 спортсменов с ОВЗ различного возраста из 17 муниципалитетов Краснодарского края: 

Новороссийска

Геленджика

Славянского района

Туапсинского района

Крымского района

Северского района

Горячего ключа

Красноармейского района

Сочи

Белореченского района

Староминского района

Абинского района

Динского района

Апшеронского района

Краснодара

Усть-Лабинского района

Темрюкского района.

В соревнованиях на меткость было разыграно 10 комплектов медалей. Так же, победители и призеры получили памятные подарки от компании «КТК-Р».

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

Мир без границ

Сестры милосердия из Темрюка готовят сухие супы для бойцов СВО

В рамках проекта "Первая помощь" школьники Темрюка получили практические знания

Инициативные группы Анапы выдвинули проекты на краевой конкурс по благоустройству

Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил с 8 марта женщин – волонтеров, помогающих бойцам СВО