/Спорт и туризм/

30 марта в Геленджике прошёл II этап спартакиады «Мир без границ» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях по дартсу приняли участие 170 спортсменов с ОВЗ различного возраста из 17 муниципалитетов Краснодарского края:

Новороссийска

Геленджика

Славянского района

Туапсинского района

Крымского района

Северского района

Горячего ключа

Красноармейского района

Сочи

Белореченского района

Староминского района

Абинского района

Динского района

Апшеронского района

Краснодара

Усть-Лабинского района

Темрюкского района.

В соревнованиях на меткость было разыграно 10 комплектов медалей. Так же, победители и призеры получили памятные подарки от компании «КТК-Р».