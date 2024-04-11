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Мир без границ
30 марта в Геленджике прошёл II этап спартакиады «Мир без границ» для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В соревнованиях по дартсу приняли участие 170 спортсменов с ОВЗ различного возраста из 17 муниципалитетов Краснодарского края:
Новороссийска
Геленджика
Славянского района
Туапсинского района
Крымского района
Северского района
Горячего ключа
Красноармейского района
Сочи
Белореченского района
Староминского района
Абинского района
Динского района
Апшеронского района
Краснодара
Усть-Лабинского района
Темрюкского района.
В соревнованиях на меткость было разыграно 10 комплектов медалей. Так же, победители и призеры получили памятные подарки от компании «КТК-Р».
Категория: Новости / Спорт и туризм