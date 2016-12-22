Годовщина распада СССР: путешественники из стран Балтии заинтересованы в поездках в Россию

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26 декабря 2016 года будет отмечаться важная историческая дата — 25 лет со дня распада Советского Союза. Это одно из самых значимых событий года, которое к тому же выпадает на новогодние праздники. В преддверии этой круглой даты туристический поисковик KAYAK.ru узнал, туристы из каких бывших советских республик собираются провести новогодние праздники в России и наоборот.

Туристы из бывших республик СССР любят путешествовать в Россию

Несмотря на распад, многие бывшие советские республики сохранили теплые отношения с Россией. В целом, поисковые запросы на перелет из этих стран в Россию на новогодние праздники выросли на 24% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Многие путешественники с энтузиазмом принимают участие в праздничных программах в крупнейших российских городах: Москва и Санкт-Петербург организуют множество праздничных ярмарок и мероприятий. Кроме того, путешествия и шопинг в России стали более привлекательными с учетом курса валют. Поисковые запросы на перелет в Россию из Таджикистана (+52%) и Грузии (+35%) значительно выросли по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В то же время, путешественники из стран Балтии — Литвы (+ 30%), Эстонии (+ 24%) и Латвии (+ 6%) — также показали большой интерес к проведению новогодних праздников в России.

С другой стороны, путешественники из Туркменистана (-21%), Молдовы (-23%) и Киргизии (-34%) не так заинтересованы в посещении России в этот праздничный период по сравнению с прошлым годом. Кажется, что путешественники из этих стран хотят провести новогодние праздники дома, а не за границей.

Любовь россиян к курортам Кавказа

Эксперты выяснили, что в этом году на новогодние праздники россияне на 25% меньше заинтересованы в поездках в страны бывшего Союза по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Однако имеется и положительная динамика. Интерес россиян провести новогодние праздники в Азербайджане (+65%), Грузии (+31%) и Литве (+29%) значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Туристическая инфраструктура Азербайджана и Грузии значительно улучшилась за последние годы: появились новые высококлассные отели международных сетей, активно развиваются горнолыжные курорты. Кроме того, эти страны привлекают россиян отсутствием визового режима и языкового барьера, вкусной местной кухней и винами. Литва также привлекательна для россиян в новогодние праздники. Беларусь и Латвия набирают популярность у российских туристов: поисковые запросы на перелет в эти страны увеличился на 14% и 3% соответственно по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Остальные страны бывшего СССР показали отрицательную динамику. Стоит отметить, что в целом спрос россиян на новогодние путешествия в страны постсоветского пространства также снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, интерес путешественников из Молдавии, Туркменистана и Киргизии к России в зимние праздники сильно снизился, а сами россияне с меньшим энтузиазмом путешествуют в эти страны на Новый год. По сравнению с тем же периодом в прошлом году, поисковые запросы на перелет в эти страны упал на 27%, 29% и 34% соответственно.

Источник: Пресс-служба KAYAK.ru