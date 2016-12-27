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/Спорт и туризм/

Женская сборная Краснодарского края выиграла Кубок России по кёрлингу

Сочинская команда завоевала «золото» турнира.

В сочинском кёрлинговом центре «Ледяной куб» завершился Кубок России по кёрлингу среди женских команд. Из 16 команд сочинская оказалась лучшей (скип Ольга Жаркова). Женщинам удалось пробиться в финал, где сочинкам противостояли спортсменки из команды «Зекурион–Москвич».

По итогам семи эндов сочинки оказались сильнее и взяли «золото» турнира. На третьем месте ещё одна команда из Москвы «Воробьёвы горы–1», сообщает пресс-служба Минспорта Краснодарского края.

Источник: news-r.ru

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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