Женская сборная Краснодарского края выиграла Кубок России по кёрлингу

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Сочинская команда завоевала «золото» турнира.

В сочинском кёрлинговом центре «Ледяной куб» завершился Кубок России по кёрлингу среди женских команд. Из 16 команд сочинская оказалась лучшей (скип Ольга Жаркова). Женщинам удалось пробиться в финал, где сочинкам противостояли спортсменки из команды «Зекурион–Москвич».

По итогам семи эндов сочинки оказались сильнее и взяли «золото» турнира. На третьем месте ещё одна команда из Москвы «Воробьёвы горы–1», сообщает пресс-служба Минспорта Краснодарского края.

Источник: news-r.ru