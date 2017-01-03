Курс валют
60.66
63.81
/Спорт и туризм/

«Краснодар» сделал предложение Янбаеву

Защитник Ренат Янбаев может покинуть «Локомотив».

«Краснодар» заинтересован в футболисте. Скауты кубанского клуба следили за защитником минувшей осенью.

Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Локомотивом», истекает летом, поэтому «Краснодар» сделал игроку предложение. Однако тренер московской команды Юрий Семин рассчитывает на защитника. Ведутся переговоры о продлении контракта с «Локомотивом».

Защитник Роман Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива» в Испанию.

За футболистом следит «Краснодар». После продажи защитника Артура Енджейчика кубанской команде нужен фланговый игрок.

Ранее кандидатуру Шишкина рассматривал «Спартак», но в итоге отказался от его приглашения.

Годовая зарплата защитника составляет 1,4 миллиона евро. Контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года.

Источник: https://www.sports.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Сочи 6 января откроется парусная регата

В Краснодаре поликлиники перешли на новогодний график работы

Комличенко возвращается в «Краснодар» из «Слована»

День Ньютона

День рождения соломинки для коктейлей