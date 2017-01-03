«Краснодар» сделал предложение Янбаеву
Защитник Ренат Янбаев может покинуть «Локомотив».
«Краснодар» заинтересован в футболисте. Скауты кубанского клуба следили за защитником минувшей осенью.
Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Локомотивом», истекает летом, поэтому «Краснодар» сделал игроку предложение. Однако тренер московской команды Юрий Семин рассчитывает на защитника. Ведутся переговоры о продлении контракта с «Локомотивом».
Защитник Роман Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива» в Испанию.
За футболистом следит «Краснодар». После продажи защитника Артура Енджейчика кубанской команде нужен фланговый игрок.
Ранее кандидатуру Шишкина рассматривал «Спартак», но в итоге отказался от его приглашения.
Годовая зарплата защитника составляет 1,4 миллиона евро. Контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года.
Источник: https://www.sports.ru
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