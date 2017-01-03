«Краснодар» сделал предложение Янбаеву

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Защитник Ренат Янбаев может покинуть «Локомотив».

«Краснодар» заинтересован в футболисте. Скауты кубанского клуба следили за защитником минувшей осенью.

Срок действия контракта, связывающего футболиста с «Локомотивом», истекает летом, поэтому «Краснодар» сделал игроку предложение. Однако тренер московской команды Юрий Семин рассчитывает на защитника. Ведутся переговоры о продлении контракта с «Локомотивом».

Защитник Роман Шишкин не поедет на первый сбор «Локомотива» в Испанию.

За футболистом следит «Краснодар». После продажи защитника Артура Енджейчика кубанской команде нужен фланговый игрок.

Ранее кандидатуру Шишкина рассматривал «Спартак», но в итоге отказался от его приглашения.

Годовая зарплата защитника составляет 1,4 миллиона евро. Контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2018 года.

Источник: https://www.sports.ru