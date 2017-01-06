/Спорт и туризм/

В Староминском районе прошло первенство по художественной гимнастике на приз Деда Мороза, в соревнованиях приняли участие около 150 человек.

В рамках турнира участники не только соревновались между собой, но еще и выступили с показательными номерами. Награды победителям вручали главные гости соревнований – Дед Мороз и Снегурочка, а в завершение праздника каждый спортсмен получил новогодний сувенир.

В краевом министерстве физической культуры и спорта напомнили, что первенство по художественной гимнастике состоялось в рамках Декады спорта и здоровья, которая продолжится на Кубани до 8 января. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия проходят во всех муниципалитетах края.

Кроме того, в этот же период в регионе проходит ряд всероссийских и краевых турниров среди профессиональных спортсменов. Так, 6 и 8 января в краснодарском «Олимпе» пройдут матчи по волейболу в рамках Чемпионата России, а 7 и 11 января – международный матч по гандболу среди женщин. В свою очередь, 9-11 января в Армавире на базе «Центра спортивной подготовки по самбо и дзюдо» состоится всероссийский турнир по самбо памяти воинов-афганцев среди юниоров.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края