Более 150 спортсменов примут участие в открытом региональном турнире по легкой атлетике на Кубок губернатора Краснодарского края
В Славянске–на–Кубани пройдёт Кубок губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике.
22 января в легкоатлетическом манеже "Олимпиец" (г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская 2/1) пройдут открытые краевые соревнования по лёгкой атлетике «Кубок губернатора Краснодарского края».
В десятый раз зрителей ждёт незабываемое по своей зрелищности мероприятие. На арену легкоатлетического манежа выйдут более 150 ведущих легкоатлетов страны. Среди них победители и призёры международных турниров Евгений Лукьяненко, Нина Морозова, Дмитрий Сорокин, Анатолий Ряполов и другие.
Перед началом соревнований, в 10:30, чемпион мира и рекордсмен России в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков проведёт для юных легкоатлетов мастер-класс.
Торжественное открытие Кубка губернатора состоится в 12:30.
Бороться за награды спортсмены будут в восьми видах лёгкой атлетике:
- бег 60 метров - мужчины;
- бег 60 метров - женщины;
- 800 метров – мужчины;
- барьерный бег 60 метров - мужчины;
- барьерный бег 60 метров - женщины;
- прыжок в длину - мужчины;
- прыжок в длину - женщины;
- прыжок с шестом – мужчины.
Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
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