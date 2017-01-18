Более 150 спортсменов примут участие в открытом региональном турнире по легкой атлетике на Кубок губернатора Краснодарского края

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В Славянске–на–Кубани пройдёт Кубок губернатора Краснодарского края по лёгкой атлетике.

22 января в легкоатлетическом манеже "Олимпиец" (г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская 2/1) пройдут открытые краевые соревнования по лёгкой атлетике «Кубок губернатора Краснодарского края».

В десятый раз зрителей ждёт незабываемое по своей зрелищности мероприятие. На арену легкоатлетического манежа выйдут более 150 ведущих легкоатлетов страны. Среди них победители и призёры международных турниров Евгений Лукьяненко, Нина Морозова, Дмитрий Сорокин, Анатолий Ряполов и другие.

Перед началом соревнований, в 10:30, чемпион мира и рекордсмен России в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков проведёт для юных легкоатлетов мастер-класс.

Торжественное открытие Кубка губернатора состоится в 12:30.

Бороться за награды спортсмены будут в восьми видах лёгкой атлетике:

бег 60 метров - мужчины;

бег 60 метров - женщины;

800 метров – мужчины;

барьерный бег 60 метров - мужчины;

барьерный бег 60 метров - женщины;

прыжок в длину - мужчины;

прыжок в длину - женщины;

прыжок с шестом – мужчины.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края