Россия разочарована запретом участвовать в Паралимпийских играх-2018

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Москва разочарована запретом Международного паралимпийского комитета на участие россиян в квалификационных соревнованиях зимних Паралимпийских игр 2018 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы крайне разочарованы решением исполкома международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане", — сказала она на брифинге в пятницу,

По словам Захаровой, "данное решение по сути ставит серьезный барьер для участия российских спортсменов в играх в Южной Корее".

Ранее Международный Паралимпийский комитет (МПК) ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

МПК 7 августа 2016 года по итогам расследования данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена объявил о приостановлении членства ПКР в организации и недопуске всех российских спортсменов к Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 21 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР.

Источник: ria.ru