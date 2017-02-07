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Кубанские спортсмены завоевали бронзу первенства мира по санному спорту

Кубанские спортсмены в феврале завоевали бронзовую медаль первенства мира по санному спорту среди юниоров.

урнир прошел в латвийском городе Сигулда. В состав нацональной сборной вошли Григорий Волосков и Михаил Дементьев. Оба представляют сочинский краевой центр спортивной подготовки по зимним видам спорта. 

Кубанский дуэт стал третьим в двухместных санях. Победу в этой дисциплине одержали немцы Ханнес Орламундер и Пауль Губиц, вторыми стали россияне Всеволод Кашкин и Константин Коршунов.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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