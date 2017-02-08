Кубанские пляжные волейболисты выступят на турнире во Флориде

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В американском штате Флорида 8 февраля стартует первый в году турнир по пляжному волейболу.

В Форт-Лодердейле пройдет первый этап Мировой серии, среди участников — пять российских пар. Есть среди спортсменов и кубанские пляжники. Вячеслав Красильников в этом году будет выступать без своего многолетнего партнера Константина Семенова, который перешел в классический волейбол. Заменит его уроженец Нижнего Новгорода Никита Лямин. Эта пара начнет свои игры с группового этапа 9 февраля.

Возможно появление на турнире еще одного кубанского пляжника — Руслана Быканова. Но сыграть со своим напарником Григорием Гончаровым он сможет, если кто-то из участников снимется с соревнований. У девушек Надежда Макрогузова из станицы Тбилисской с Екатериной Бирловой попытаются пробиться в основную сетку через квалификацию, а финальные игры пройдут 12 февраля.

В этом году международная федерация волейбола изменила систему проведения Мировой серии. Теперь каждому туру присвоены звезды. Пять звезд — самый рейтинговый, то есть очков волейболисты за свои успехи получат больше.

Единственный российский этап пройдет в Москве с 29 мая по 4 июня, ему присвоена категория три звезды.

Источник: kuban24.tv