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/Спорт и туризм/

В Краснодаре стартует финал первенства России по баскетболу

В краевой столице 9 февраля стартует финал первенства России по баскетболу. На паркет «Баскет-холла» выйдут игроки, которым еще не исполнилось 18 лет.

Всего на решающий раунд соревнований приехали 16 команд. Их разделили на четыре группы. Затем коллективы сразятся в плей-офф. Эта стадия начнется с 1/8 финала.

За сборную Кубани выступят воспитанники краснодарского «Локомотива». На групповом этапе их соперники — баскетболисты Тульской, Самарской и Челябинской областей.

Хозяева первенства проведут стартовую встречу. На основной арене «Баскет-холла» 9 февраля в 15:30 они сыграют с гостями из Тулы.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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