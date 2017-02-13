В Анапе школьники состязались в комплексном военно-спортивном многоборье

/Спорт и туризм/

На базе спортивного комплекса имени В.С. Яндарова школы № 1 г.-к. Анапа состоялось комплексное военно-спортивное многоборье.

На торжественное открытие соревнований были приглашены почетные гости: заместитель председателя Добровольного общества содействию армии, авиации и флоту России отделения в городе Анапа Валиев Валерий Абдурахманович и подполковник воздушно-десантных войск, ветеран боевых действий Кунах Юрий Андреевич.

Организаторами соревнований была подготовлена военизированная дистанция, на которой участникам предстояло выполнить ряд заданий: перенос боеприпасов через разноразмерные барьеры, преодоление «разрушенного» моста, разборка-сборка автомата, преодоление пролома в стене, преодоление препятствия «кочки», снаряжение магазина патронами, надевание противогаза, преодоление препятствия «стена».

В соревнованиях принял участие 15 команд школ, военно-патриотических клубов города-курорта Анапа. По итогам соревнований результаты распределились следующим образом:

I место заняла команда СОШ № 4,

II место – СОШ № 6

и завершила тройку призеров гимназия «Аврора».