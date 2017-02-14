«Кубань» в матче Кубка ФНЛ обыграла «Шинник»

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ФК «Кубань» 14 февраля одержала победу над ярославским «Шинником» во втором матче розыгрыша Кубка ФНЛ, который стартовал на Кипре.

Краснодарцы забили на 83-й минуте матча. Владимир Обухов из глубины поля сделал вертикальную передачу на линию штрафной площадки, где Спартак Гогниев пяткой вывел Артема Щадина один на один с Дмитрием Яшиным. В итоге Щадин переиграл голкипера и забил. Игра закончилась со счетом 1:0.

Следующий матч состоится 17 февраля. «Желто-зеленые» сыграют с ФК «Чертаново», сообщается пресс-служба «Кубани».

«Жёлто-зеленые» впервые принимают участие в этом турнире.

Согласно регламенту, в Кубке ФНЛ участвуют первые 16 команд лиги по итогам первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по футболу. Из-за отказа четырех клубов в состав претендентов на трофей попали команды из других лиг, в том числе и представитель ПФЛ «Краснодар-2».

Всего групп четыре, в каждой из них клубы по разу сыграют друг с другом. Лидеры проведут стыковые игры за право участия в финале. Те, кто займет вторые позиции, будут бороться за остальные места.

Источник: kuban24.tv