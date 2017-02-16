Дмитрий Губерниев стал послом III зимних Всемирных военных игр

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Послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года, стал российский телеведущий, спортивный комментатор, член главного штаба военно-патриотического движения России «Юнармия» Дмитрий Губерниев.

«Мне было очень приятно получить приглашение стать послом III зимних Всемирных военных игр, ведь моя деятельность напрямую связана со спортом, и я приложу все усилия, чтобы поддержать это важное для нашей страны мероприятие, – рассказал Дмитрий Губерниев. – На всех последних соревнованиях российские спортсмены демонстрируют высокие результаты, и я надеюсь, что зимние Всемирные военные игры в Сочи принесут нашей сборной новые победы».

Дмитрий Губерниев отметил, что проведение III зимних Всемирных военных игр в России, безусловно, имеет большое значение для всего общества, но в особенности для подрастающего поколения. Начиная с 2016 года вместе с другими членами главного штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Дмитрий занимается подготовкой всероссийской военно-тактической игры, которая будет проводиться среди юнармейцев под эгидой Министерства обороны. И III зимние Всемирные военные игры, по его мнению, должны стать еще одним источником вдохновения для молодежи и привлечь внимание подростков к теме спортивных состязаний.

«Как спортивный комментатор, я вижу весь путь развития великих атлетов, и мне очевидно, какую большую роль в жизни этих людей играет та честная и упорная борьба, которую предлагает им спорт. Я хочу, чтобы ребята меньше сидели в Интернете и больше времени уделяли своему развитию и самосовершенствованию. И мне кажется, что Всемирные военные игры в Сочи вызовут большой интерес со стороны молодежи, смогут вдохновить ребят на новые подвиги и свершения».

Миссией послов Игр наделяются люди-легенды, заслужившие авторитет и уважение в обществе своим талантом, уникальностью, упорством и преданностью профессии. Ранее послами Игр уже были объявлены Елена Исинбаева, Дмитрий Саутин, Никита Михалков, Михаил Галустян, Светлана Хоркина, Светлана Ишмуратова, Софья Великая и другие.

Миссия посла заключается в популяризации Игр как главной и основной площадки для выявления сильнейших спортсменов-военнослужащих, представляющих свои страны.

III зимние Всемирные военные игры – важнейшее международное спортивное событие, которое объединит около 1000 лучших представителей военного спорта из более чем 25 стран Европы и Азии, в том числе представителей армий НАТО.

*Дмитрий Викторович Губерниев – российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», главный редактор Объединенной дирекции спортивных телеканалов ВГТРК (2013–2015). Лауреат премии ТЭФИ в 2007 и 2015 годах.

Дмитрий Губерниев является мастером спорта по академической гребле, имеет первый взрослый разряд по лыжным гонкам. С 2006 года был членом Общественного совета «Молодой гвардии Единой России», а с 2016 года входит в состав главного штаба военно-патриотического движения «Юнармия», воссозданного в России по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Источник: Пресс-центр III зимних Всемирных военных игр