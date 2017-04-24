Геленджикские чиновники сдали нормы ГТО

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Отвлечься от бумажной работы и проверить свои силы решили сотрудники администрации курорта.

Участникам спортивного мероприятия предстояло показать себя в 9 дисциплинах. Если с бегом на скорость и на выносливость, подниманием туловища из положения на спине, подтягиванием на перекладине, наклонами вперед на гимнастической скамье, прыжком в длину с места, метанием спортивного снаряда многие справились без проблем, то стрельба из электронного оружия для большинства была в новинку.

Тот, кто успешно сдал необходимое количество дисциплин в пределах своей возрастной категории, получат золотой, серебряный или бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне». Стоит отметить, что для каждого возраста нормативы индивидуальны. За минувший год 535 геленджичан уже были удостоены различных знаков отличия.

Сдать нормы ГТО может любой желающий. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте gto.ru, получить медицинскую справку и прийти в центр тестирования ГТО.