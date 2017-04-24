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/Спорт и туризм/

В Краснодаре пройдут соревнования по стрельбе из боевого оружия

В рамках Спартакиады по служебно-прикладным видам спорта Краснодарской краевой организации ОГО ВФСО "Динамо" состоятся соревнования по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников органов и подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

К участию в соревнованиях допускаются сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края и подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю, федеральные государственные гражданские служащие и стажеры, имеющие соответствующую подготовку.

В отличие от других видов спорта, где спортсмены состязаются в единоборстве друг с другом, в стрельбе стрелок ведет самый трудный из поединков - поединок с самим собой. В нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружающей обстановки и не замечать присутствия зрителей.

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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