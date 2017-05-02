Черноморское дерби осталось за "Черноморцем"

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Два крупнейших города черноморского побережья Краснодарского края соперничали между собой на футбольном поле с начала 90-ых годов прошлого столетия. В последние годы футбол в Сочи был не на высоком уровне, но сейчас, в преддверии Чемпионата Мира по футболу-2018, в городе-курорте делают все, чтобы ФК "Сочи" поднялся выше Второго дивизиона.

В весенней части первенства сочинцы не проиграли ни одной игры и выглядели очень сильным соперником. Свою интригу матчу добавляло противостояние главных тренеров команд Хазрета Дышекова и Эдуарда Саркисова, которые в 90-ых годах вместе ковали славную историю "Черноморца".

Надо сказать, что игра полностью оправдала чаяния болельщиков. Новороссийская команда с первых минут бросилась в атаку и уже к 9-ой минуте вела в счете 2:0. Примечательно, что оба гола в ворота гостей забили молодые игроки "Черноморца". Сначала отличился Дмитрий Михайленко, а через пять минут гол забил воспитанник ДЮСШ "Черноморец" Никита Чалый. Сочинцы были обескуражены, а стадион в восторге. Болельщики поддерживали каждое действие своей команды и она отвечала вдохновенной игрой. Новороссийцы не раз могли огорчить соперника на контратаках, но на перерыв ушли при счете 2:0.

Во втором тайме гости смогли сократить разрыв до одного мяча, но "Черноморец" умело оборонялся и довел матч до красивой победы в черноморском дерби - 2:1. Новороссийская команда обошла в турнирной таблице ФК "Сочи и вышла на пятое место.

Как заметил один из героев матча Никита Чалый: "Мы не очень удачно сыграли два предыдущих домашних матча, и настрой на эту игру был серьезный. Хотелось реабилитироваться перед своими болельщиками и я рад, что нам это удалось."