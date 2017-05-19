Турмаршрут из Сочи в Турцию стартует 11 июня

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Теплоход "Князь Владимир", который пройдёт по туристическому маршруту из Сочи в Турцию через Крым, отправится в плавание 11 июня.

"Совсем скоро откроется наш маршрут на теплоходе "Князь Владимир" - это Сочи - Крым - Турция. Он 11 июня открывается, но уже сам теплоход стоит у нас. Это будет давать посещение таких городов, как Новороссийск, Севастополь, Ялта - тоже интересно", - сообщил

мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Источник: ТАСС