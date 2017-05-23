Кубанский гонщик стал победителем первенства Европы по мотокроссу

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В польском Чешине прошёл первый этап первенства Европы по мотокроссу в классах 65 и 85 кубических сантиметров.

В заездах участвовали более 80 юных спортсменов из 14 стран Европы и Азии.

В состав национальной сборной России вошли два представителя Кубани – краснодарцы Алексей Орлов и Даниил Кесов. Оба спортсмена выступали в классе (85 куб.см.) в возрастной категории «2003–2006 г.р.».

Алексей Орлов завоевал «золото» первенства. Второе и третье места в гонке также заняли россияне – Никита Петров и Егор Фролов.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края