Гандболистки «Ростова-Дона» обыграли «Кубань» и завоевали Кубок России

/Спорт и туризм/

Гандболистки «Ростова-Дона» 27 мая в финале Кубка России одержали победу над «Кубанью»/

Матч состоялся в Ростове-на-Дону, номинальными хозяйками площадки была краснодарская команда. Итог игры — 20:28 (11:14) в пользу донского клуба.

Кубок России стал для желто-черных четвертым трофеем в этом сезоне: ранее гандболистки завоевали Суперкубок России, Кубок ЕГФ и одержали победу в чемпионате страны.

Ростовчанки выиграли Кубок России шестой раз в своей истории и третий год подряд. В 2015 году донской клуб в финале встречался с «Ладой», в 2016-м — с «Астраханочкой».

В полуфинальных играх «Кубань» одолела «Звезду», а «Ростов-Дон» разобрался с «Астраханочкой». В матче за бронзу «Финала четырех» Кубка России команда из Астрахани одержала победу над «Звездой».

Источник: Юга.ру