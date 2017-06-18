Турпоток на Кубани в 2017 году вырос на 2–3%

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Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди в ходе пресс-конференции, которая прошла в Сочи сообщил о повышении туристического потока на 2-3%.

В прошлом году край принял 15,8 миллиона туристов, а в этом планирует уже 16 миллионов. И этому есть все основания. По словам Христофора Константиниди, с января в регионе побывало на 2-3 процента гостей больше, чем за этот же период прошлого года.

- Мы умеем встречать и удивлять всех в хорошем смысле этого слова, что, конечно, сказывается на привлекательности наших курортов. Они сегодня меняются вместе с запросами наших гостей отметил министр.

Росту турпотока способствует и проведение в регионе крупных мероприятий российского и международного уровня, таких как Кубок конфедераций и предстоящий чемпионат мира по футболу. Сейчас загрузка средств размещения в Сочи составляет 88 процентов.

- Такие события – мощный потенциал для развития въездного туризма. Они играют скорее стратегическую роль в привлечении, прежде всего, иностранных туристов, - подчеркнул Христофор Константиниди. - Турпоток будет прирастать, в том числе, за счет большого количества инфоповодов и освещения в СМИ. Все увидят, какие у нас благоустроенные территории, пляжи, набережные, интересные достопримечательности, инфраструктура для приема гостей.

- Мы предлагаем 36 объектов турпоказа, - пояснил начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат. – Все они были приведены к единому архитектурному облику, благоустроена прилегающая территория. Чтобы гостям было комфортно ориентироваться в городе, выпущены каталоги и карта достопримечательностей Сочи. Они будут бесплатно раздаваться в волонтерских центрах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

На 100 процентов выполнено в Сочи и оформление городской среды, которое полностью отвечает требованиям FIFA. Об этом журналистам рассказал и.о. директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Александр Месс. Кроме того, было изготовлено порядка 300 информационных указателей, которые помогут футбольным болельщикам и клиентским группам легко добраться до нужного места.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края