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В Новороссийске на стадионе "Центральный" состоялся детский турнир, посвященный 110-тилетию футбола в Новороссийске. В матчах на вылет встретились команды детских школ «Победа», «Лидер» и и две дружины представляющие детско-юношескую футбольную школу ФК «Черноморец».

С первых минут стало ясно, что главный претендент на «золото» - молодая поросль «Черноморца». Команды 2002 и 2003 годов рождения обыграли своих соперников в полуфиналах и встретились в финале. В итоге первое место завоевали более младшие, "Черноморец" 2003 года рождения.

Упорная борьба развернулась в матче за 3 место. Турнирную бронзу оспаривали «Лидер» и «Победа». Основное время не выявило победителей и в итоге судьбу медалей решили послематчевые пенальти, в которых точнее были ребята «Лидера».