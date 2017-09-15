Всероссийские соревнования по маунтинбайку пройдут в Геленджике

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Покорять горные вершины с 29 сентября по 1 октября будут сильнейшие спортсмены, представляющие различные субъекты Российской Федерации.

Участники соревнований выйдут на старт трех различных гонок. Среди них эстафета, гонка с выбыванием и гонка в гору. Первые две гонки пройдут в районе автокемпинга «Сосновое», а гонка в гору начнется в районе парковки парка развлечений и спорта «Олимп».

Победителей Чемпионата, Первенства и Кубка России по маунтинбайку определят среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, мужчин и женщин.

Кроме того, в эти же дни в Геленджике пройдет Чемпионат России по маунтинбайку GELENDJIK MTB CUP, в котором примут участие спортсмены-любители в категории «Мастерс». Победителя определят по сумме очков за три гонки: кросс-кантри, гонка в гору и гонка с выбыванием.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик