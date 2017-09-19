Правительство заплатит 4 млн рублей – за золотую Олимпийскую медаль

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На официальном сайте правительства опубликовано постановление "О денежном вознаграждении российским спортсменам по итогам выступлений на играх XXIII Олимпиады и XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея)"

Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль.

Размер установленного вознаграждения соответствует вознаграждению российским спортсменам – победителям и призёрам игр ХХХ Олимпиады и ХIV Паралимпийских летних игр 2012 года в Лондоне, ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, ХХХI Олимпиады и ХV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Также устанавливается, что размер денежного вознаграждения тренерам и специалистам спортивных команд, обеспечившим подготовку спортсменов – победителей и призёров Олимпийских и Паралимпийских игр, определяется в порядке, утверждаемом Минспортом совместно с Олимпийским комитетом России по согласованию с Минфином.