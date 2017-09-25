В Сочи определились чемпионы России по сёрфингу в дисциплине «короткая доска»

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В летней столице завершился чемпионат России по сёрфингу Bulli Surf Cup, определивший Чемпионов России по серфингу в дисциплине «короткая доска» и Всероссийские соревнования «Солнечный Свелл» в дисциплине «длинная доска».

Bulli Surf Cup стал первым официальным чемпионатом России по сёрфингу, организованный при поддержке Министерства спорта, Олимпийского комитета, Федерации сёрфинга России, Volkswagen Коммерческие автомобили и AROUND Sport&Marketing. По итогам трех этапов соревнований — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Сочи был сформирован список основных претендентов на попадание в сборную страны по сёрфингу-2018, которая отправится на Чемпионат мира в следующем году.

В состязаниях приняло участие более 50-ти спортсменов в категории «PRO», где по итогу квалификационных и финальных заплывов места среди мужчин и девушек распределились следующим образом:

Всероссийские соревнования «Солнечный Свелл» в дисциплине «длинная доска».

Мужчины «длинная доска»:

1 место – Евгений Исаков (Калининград)

Девушки «длинная доска»:

1 место - Анна Чудненко (Москва)

Чемпионат России по серфингу в дисциплине «короткая доска».

Мужчины «коротка доска»:

1 место – Сергей Расшиваев (Санкт-Петербург)

Девушки «короткая доска»:

1 место – Ирина Кособукина (Санкт-Петербург)

Церемония награждения победителей состоится в дни фестиваля сёрф-культуры Locals Only 30 сентября и 1 октября.

Источник: Организаторы чемпионата и фестиваля — AROUND Sport&Marketing