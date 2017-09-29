Муниципалитеты Кубани сформируют предложения по курортному сбору до 10 октября

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Сбор в крае будет введен с 2018 года. Собранные средства направят на развитие курортных территорий.

В настоящее время специалисты краевой администрации проводят консультации для муниципалитетов, помогая им определить наиболее оптимальные параметры курортного сбора. До 10 октября текущего года представители городов и районов направят свои предложения в региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Напомним, в 2017 году Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора на территории четырех субъектов, в том числе в Краснодарском крае. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие – 100 рублей. Решением губернатора и Законодательного собрания от уплаты курортного сбора будут освобождены все остальные граждане, прописанные на Кубани.

По словам Вениамина Кондратьева, расходование собранных средств будет контролироваться при участии жителей региона. Планируется создать специальный совет, в который войдут эксперты, общественники и представители санаторно-курортной сферы Краснодарского края. Информация о том, на что планируется потратить деньги, будет публиковаться на официальном сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, в специальном разделе.

– Мы будем мониторить мнения и жителей, и гостей Кубани о курортном сборе и, если увидим, что турпоток на курорты Черного и Азовского морей просядет из-за введения закона, то мы сможем курортный сбор просто обнулить, – подчеркнул губернатор.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края