Абинский район принял Всекубанскую акцию «Навстречу чемпионату мира по футболу в Сочи!»

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Акция совпала с празднованием 154-ой годовщины города Абинска. Участие в мероприятии приняли первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев, глава района Петр Мироненко, исполняющий обязанности главы Абинского городского поселения Вячеслав Иванов.

– В Абинском районе проведение акции совпало с празднованием дня города, что придало событию особый размах – в мероприятии приняло участие боле 3,5 тысяч человек, – заметил Сергей Мясищев. – Флаг акции побывает во всех общеобразовательных и спортивных учреждениях муниципалитета, спортсмены будут рассказывать о предстоящем чемпионате мира, пропагандировать активный образ жизни.

Право принять флаг акции «Навстречу чемпионату мира по футболу в городе Сочи!» было предоставлено игроку сборной команды по футболу Абинского района, победителю первенства России зоны ЮФО, чемпиону первенства и кубка края по футболу среди юношей Александру Мастрюкову.

Также состоялась передача муниципалитету памятного футбольного мяча Всекубанской акции. Главе района Петру Мироненко мяч вручил мастер спорта России по футболу, председатель Общественной Федерации футбола Абинского района Харлампий Илиади.

– Более 30 лет я посвятил футболу, и могу сказать – сейчас он очень популярен. В районе возводятся спортшколы, открываются секции, строятся искусственные поля – делается, все, чтобы заинтересовать молодежь этим замечательным видом спорта, – отметил Харлампий Илиади.

По традиции состоялся парад делегаций спортивных школ и всех поселений района. Завершился праздник большим концертом, в котором принял участие ансамбль песни и пляски Черноморского флота РФ.

Напомним, акция, которая поочередно охватывает все муниципальные образования Кубани, направлена на широкое информирование населения региона о мероприятиях по проведению чемпионата мира по футболу и не имеет аналогов по продолжительности и охвату населения.

Стартовав в апреле 2016 года в Ейском районе, акция прошла уже на территории 26-ти муниципальных образований Краснодарского края. За два года акция пройдет во всех 44 муниципалитетах края. Финал состоится в Сочи накануне чемпионата мира по футболу в мае 2018 года.

Следующей территорией, которая примет флаг акции, станет Горячий Ключ.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края