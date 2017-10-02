Десантники из Новороссийска выступят на Кубке Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою

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В середине октября в Барнауле состоится Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) по армейскому рукопашному бою на призы командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ).

Состязание будет проводиться среди сильнейших команд и спортсменов ВС РФ. Непосредственное руководство их проведением будет осуществляться Управлением физической подготовки ВС РФ и спортивным комитетом ВДВ.

От десантников около 50 армейцев-рукопашников из Новороссийска, Пскова, Иваново, Улан-Удэ, Омска, Рязани и Кубинки (Московская область) поборются за главный приз.

Основная программа соревнований пройдет с 18 по 21 октября.

В рамках состязания предусматривается проведение мандатной комиссии, взвешивания, жеребьевки, предварительных и финальных поединков.

В Кубке ВС РФ будут принимать участие мужчины от 18 лет и старше в семи весовых категориях от 60 до 85 кг и выше. Соревнование проводится по правилам армейского рукопашного боя с выбыванием после двух поражений. Порядковый номер каждого спортсмена будет определяться во время взвешивания.

Источник: Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск