«Поколение победителей» в Пензе поставило новые рекорды

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Подведены итоги IV Спартакиады пенсионеров России, проходившей в Пензе с 29 сентября по 1 октября. По своему масштабу и ряду других показателей Спартакиада стала рекордной за всю историю всероссийских соревнований, которые проводятся Союзом пенсионеров России и Министерством спорта РФ с 2014 года. В Пензу приехали свыше 600 спортсменов-любителей из 70 российских регионов и 7 стран ближнего и дальнего зарубежья – Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Сербии, Финляндии и Чехии. Общий охват участников региональных отборочных этапов, которые проходили весной и летом по всей стране – от Калининграда до Камчатки – составил свыше 42 тысяч человек.

Рекордными оказались и возрастные отметки: самому старшему участнику, шахматисту Анатолию Корнилову из Тверской области, исполнилось 86 лет. Лидия Пашовкина из Тульской области, его «соперница по доске», всего на год младше – в этом году она отпраздновала 85-летний юбилей. А масс-старт, который состоялся 1 октября в День пожилого человека, привлек более тысячи пожилых людей: вместе с участниками Спартакиады на общегородскую гимнастику и спринт по скандинавской ходьбе вышли пензенские пенсионеры, занимающиеся в спортивных клубах области.

После трёх дней азартной борьбы в нескольких дисциплинах – легкая атлетика, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, комбинированная эстафета – определились победители. В общекомандном зачёте лидерами стали хозяева турнира – команда Пензенской области. Второе место заняла команда Архангельской области, третье – Республика Бурятия.

Победа Пензенской области во многом закономерна. Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова отметила на открытии Спартакиады, что в регионе созданы прекрасные условия для занятий спортом, здесь много современных спортивных сооружений, доступных жителям различного возраста. Обращаясь к участникам соревнований, она подчеркнула, что они – прекрасный пример дружбы со спортом и активного образа жизни для молодёжи, «утонувшей» в гаджетах.

Успех Спартакиады доказывает, что она достойно справляется с основной своей задачей – обратить внимание пожилых (и не только) людей на важность регулярных занятий физкультурой и спортом. Недаром важнейшим фактором активного долголетия Всемирная организация здравоохранения признала образ жизни. По данным ВОЗ долголетие складывается из образа жизни человека почти на 50%, условий окружающей среды – на 25%, на 10-15% от полученной наследственности и на 10% от развития медицины. И здесь многое зависит от самого человека.

«Наши участники в очередной раз доказали самим себе, своим друзьям и близким, что нет таких задач, которые не могли бы выполнить люди старшего поколения, – говорит председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. – Каждый десятый из них начал заниматься спортом только после выхода на пенсию и достиг отличных результатов благодаря упорству и вере в себя, желанию сохранить бодрость и жить полноценной жизнью».

Валентина Шведова живет в крошечной деревне Верхняя Гремячка Курской области. Первый раз она взяла ракетку в руки в 40 лет, а на тренировки ей приходится ездить в соседний город. Это не помешало Валентине Николаевне прорваться в сборную своего региона по настольному теннису. А вот Раисе Гурской из Севастополя далеко ходить не надо: для тренировок у неё есть целое Чёрное море, ведь ещё со школы она занимается плаванием (в том числе подводным). Принципу «Не ищи оправдания – ищи возможности» следует и Владимир Киреев из Орла: в свои 80 лет он ежедневно проходит 18 км (за час!) до дачи и обратно и уверяет, что без хорошей физической подготовки не смог бы успешно играть в шахматы. А Александр Савельев из Ульяновска в 71 год просто берет и делает 80 отжиманий и 20 подтягиваний каждый день!

Все участники Спартакиады говорят о том, что она вдохновляет их на новые свершения. Чтобы приехать на всероссийские соревнования, они совершают настоящие чудеса. Любовь Предеина, г. Южно-Сахалинск, не попала в прошлом году на финал в Туле. И это заставило ее готовиться ещё усерднее. Пулевой стрельбой она увлеклась почти 30 лет назад благодаря младшему сыну, которого водила на занятия. Потом был долгий перерыв – росли дети, надо было заниматься семьей. Вернуться к любимому виду спорта несколько лет назад помог муж, тоже заядлый стрелок. Целый год перед спартакиадой Любовь Юрьевна тренировалась по два раза в неделю, благо место в тире ей выделили бесплатно. Результат - серебро IV Спартакиады. «Почему раньше не было таких соревнований? – говорит Любовь Предеина. – Ведь они столько сил, азарта и вдохновения дают! Стареть и сидеть дома с внуками просто некогда становится!»

Участники Спартакиады своим примером демонстрируют, что физкультура, спорт и здоровый образ жизни способствуют активному долголетию, позволяют сохранить крепость тела и ясность ума. Чтобы доказать это, пожилые спортсмены-любители во второй день соревнований прошли тестирование, организованного специалистами проекта «Мемини». Результаты помогут впервые оценить влияние физической активности на предотвращение рисков нарушения памяти в старшем возрасте и развития деменции.

IV Спартакиада закончилась, но тренировки продолжаются. Флаг Спартакиады перешёл к Новосибирску. Именно там в 2018 году состоится пятая, юбилейная встреча спортсменов «серебряного возраста», представителей «Поколения победителей», как метко охарактеризовали их на пензенской земле.

Источник: Пресс-служба Союза пенсионеров России