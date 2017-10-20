Даниил Квят: «Пока у меня есть контракт, я должен выполнять свою работу»

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Пилот «Торо Россо» надеется, что руководство «Ред Булл» прояснит ситуацию в разговоре с ним и расскажет о планах двух команд на следующий сезон.

«Мы обсудим все за закрытыми дверями и примем решение о том, каким будет следующий шаг. Мне кажется, я это заслужил – чтобы мне прояснили ситуацию, – и мы все выясним. Я просто делаю свою работу. У меня есть контракт с еще на два года. И пока у меня есть этот контракт, я должен выполнять свою работу так хорошо, как только могу. Если потом у меня появятся какие-то новые возможности, мы все обсудим вместе и примем решение о том, какой шаг будет наилучшим».

Также Квят отказался комментировать решение «Ред Булл» заменить его на Пьера Гасли в двух последних гонках.

«Я не хочу сейчас это обсуждать. Разговоры об этом никак не помогут мне сосредоточиться на предстоящем гоночном уик-энде. А только он имеет значение. Я хочу отбросить все эти мысли о том, «честно» это было или «не честно». Безусловно, я и не мог быть этому очень рад. В остальном же, как мне кажется, все получилось не так уж плохо – мне было не очень жаль из-за того, что я пропустил две эти гонки, потому что с точки зрения выступления команды они получились не очень хорошими. Хотя, честно говоря, тебе ведь все равно хочется участвовать во всех гонках, разве нет? Мне просто нужно выполнять свою работу», – цитирует Квята autosport.

Источник: https://www.sports.ru/automoto/1056676006.html?ext=subscribe