В порту «Имеретинский» стартовала зимняя серия регат Sochi Winter Cup 2017/2018

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Сочи, 7 ноября 2017 года, - В порту «Имеретинский» с 3 по 5 ноября состоялись гонки первого этапа зимней серии регат Sochi Winter Cup 2017/2018. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Москвы, Сочи, Екатеринбурга на яхтах класса GP 26.

В порту «Имеретинский» в минувшие выходные стартовала зимняя серия регат Sochi Winter Cup 2017/2018. В первом этапе гонки приняли участие 10 команд из Москвы, Сочи, Екатеринбурга. По итогам трех дней соревнований лидером стала команда «Горностайл» (Екатеринбург), на втором месте - Sea Wolves (Сочи), третье заняла команда Sail (Сочи - Москва). В регате также принимала участие сборная команда сочинских СМИ, которая заняла девятое место в общем зачете.

По информации организаторов, компании PROyachting, погодные условия 3-5 ноября были идеальными для тех участников регаты, которые впервые попробовали свои силы в парусном спорте – небольшой ветер скоростью 2-3 м/c с порывами до 5 м/c и благоприятное течение. Большинство команд впервые принимали участие в соревнованиях в акватории порта «Имеретинский» и положительно оценили инфраструктуру яхтенного порта и организацию гонок.

Второй этап зимней серии регат Sochi Winter Cup состоится с 1 по 3 декабря 2017 года в порту «Имеретинский». Победитель серии и обладатель кубка Sochi Winter Cup определится по итогам шести этапов 1 апреля 2018 года.

Источник: Пресс-служба курорта «Имеретинский»