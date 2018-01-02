Первое утро 2018 года 80 новороссийцев начали с забега трезвости

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Четвёртый год подряд активисты военно-исторического клуба «Сварожичи», которым руководит Александр Карпенко, начинают 1 января нового года с забега-акции «Трезвый Я – трезвая Россия». Мероприятие проходит на набережной города-героя.

В этом году ряды желающих пробежать 2 километра заметно пополнились. Если в прошлом году на старт вышли 50 участников забега, то в этом их оказалось уже 80. Как пояснили организаторы, на следующий 5-й юбилейный год акции они планируют вручать грамоты лидерам-победителям.

Сами участники получили отличный заряд бодрости. А после забега прямо на набережной чемпион России по самбо Юрий Сайфутдинов провёл зарядку для всех желающих.

Источник: пресс-служба администрации Новороссийска