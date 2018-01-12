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В Геленджике пройдут открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по савату (комбе)

В Геленджике с 13 по 14 января на базе спортивного комплекса «Фортуна» пройдут открытый чемпионат и первенство Краснодарского края по савату (комбе). Город-курорт соревнования по этому виду спорта будет принимать впервые.

 Сават – это европейское боевое единоборство, известное также как «французский бокс», которое характеризуется эффективной техникой ударов руками, динамичной техникой ударов ногами, мобильностью и тонкой стратегией.

         В соревнованиях примут участие более 60 спортсменов из различных городов и районов края. На ринг выйдут спортсмены в возрасте от 15 лет и старше.

Стоит отметить, что победители соревнований получат путевки на всероссийские соревнования по данному виду спорта.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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