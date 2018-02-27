В баскетбольном матче «Звезды спорта» в Темрюке сыграют команды Пирога и Саврасенко

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2-го марта в Темрюке пройдет баскетбольный матч «Звезды спорта», участие в котором примут команды депутата Госдумы РФ, чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрия Пирога и чемпиона Европы по баскетболу Алексея Саврасенко, который также проведет мастер-класс.

Организатором мероприятия выступает благотворительный фонд «Доступный спорт» при поддержке баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» и администрации Темрюкского района. Мастер-класс и благотворительный матч пройдут в рамках реализации проекта фонда «Чемпионы — детям».

Генеральный менеджер «Локомотива-Кубани», чемпион Европы, 3-кратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко покажет мастер-класс для юных баскетболистов спортивной школы «Виктория». Таким образом, было решено отметить достижения темрюкских спортсменов: команда 2002 года рождения впервые стала бронзовым призером первенства Краснодарского края по баскетболу.

Матч «Звезды спорта» пройдет в формате: «Команда Дмитрия Пирога» против «Команды Алексея Саврасенко». Участие в этой товарищеской игре примут знаменитые российские спортсмены: олимпийский чемпион по гандболу Дмитрий Кузелев, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, серебряный призер Олимпийских игр по волейболу Руслан Олихвер, бронзовый призер Олимпиады по греко-римской борьбе Юрий Патрикеев… Также на паркет выйдут глава Темрюкского района Федор Бабенков, президент благотворительного фонда «Доступный спорт», председатель Федерации спортивных журналистов Кубани Максим Осадник, мэр Темрюка Максим Еромалаев, общественные деятели, бизнесмены, журналисты и воспитанники спортшколы «Виктория».

В завершении матча «Звезды спорта» его организаторы окажут спортивной школе благотворительную помощь и передадут спортивный инвентарь: новые мячи и экипировку.

Депутат Госдумы РФ, председатель Попечительского совета фонда «Доступный спорт» Дмитрий Пирог: «Ранее совместно с «Локомотивом-Кубанью» была организована поездка темрюкских спортсменов на «Финал четырех» Кубка России по баскетболу. Дети вживую увидели игру лучших российских баскетболистов и стали свидетелями красивой победы краснодарского клуба. Важно, чтобы ребята вдохновлялись примером чемпионов. Для них это станет большим стимулом. Мастер-класс и матч с участием знаменитых спортсменов станет вторым этапом нашей баскетбольной акции «Чемпионы – детям».

Президент фонда «Доступный спорт» Максим Осадник: «Акция «Чемпионы – детям» реализуется с июня 2017 года. На этот раз мы ее проведем в Темрюке совместно с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань», который всегда активно поддерживает благотворительные инициативы. К темрюкским спортсменам приедет один из самых титулованных баскетболистов современной России, единственный в стране трехкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко и другие знаменитые спортсмены».

Мастер-класс Алексея Саврасенко и баскетбольный матч «Звезды спорта» состоится 2-го марта в Темрюке в спортивном комплексе «Скиф» (улица Юбилейная, 20). Начало мастер-класса – в 16.00, начало матча – в 17.30. Вход свободный.

Источник: Краснодарское краевое отделение Федерации спортивных журналистов России