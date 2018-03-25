WADA еще долго будет размахивать своими пробирками

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WADA нашло более 60 нарушений антидопинговых правил у российских спортсменов.

WADA обнаружило более 60 случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. По словам главы отдела расследований Гюнтера Юнгера, полученная информация классифицируется от «очень слабой» до «очень надежной». Всемирное антидопинговое агентство отправило все дела в международные федерации – им предстоит дополнить их собственными расследованиями. В случае отказа WADA готово обратиться в Спортивный арбитражный суд. WADA хочет утвердиться в качестве трибунала в мировом спорте и самостоятельно принимать решения о дисквалификации кого угодно, рассказал в эфире радио Sputnik спортивный журналист Алексей Осин.

«WADA не принимает решения, решения принимают международные федерации. WADA требует начать расследования по этим делам. В ноябре дел было 300, осталось 60. Размахивать пробирками они будут еще очень долго. Речь идет о неких копиях, видимо, о тех, которые на руках у спортсмена. Когда спортсмен сдает пробу на допинг, информация выписывается в двух экземплярах. Это косвенные свидетельства чего-то. На основании этогоWADA намерена играть в долгую и заставлять федерации кошмарить наших спортсменов и наши команды, заставлять их быть под следствием. Как и в деле со Скрипалем, неважно, правда это или нет, важно поднять волну, чтобы она произвела соответствующие разрушения. Через 10-20 лет выяснится, что ничего не было, а эффект от волны уже есть. Главная задача – затянуть процесс. В мае будет рассматриваться вопрос о восстановлении РУСАДА, к этой дате нужно подгрести по всем углам кучу мусора. Легкоатлетам могут задерживать или не выдавать индивидуальные разрешения, их и так мало выступает в международных соревнованиях, даже в нейтральном статусе. Это поможет тем, кто устроил безобразия на тюменском этапе Кубка мира еще громче кричать, что в Россию не поедут. WADA будет требовать от вменяемых руководителей федераций проводить расследования, выявлять, дисквалифицировать. Это будет, пока не сойдет поколение спортсменов, которые выступали в 2012-2015-х годах. Кампания против одной страны распространяется на федерации. Руководители федераций за здравый смысл, но легче провести расследование и кого-то дисквалифицировать, чем каждый раз терпеть суды и что-то доказывать. WADA будет подавать в CAS, если, с их точки зрения, не должным образом проведены расследования и приняты не те решения. WADA хочет утвердиться в качестве трибунала в мировом спорте, минуя международные федерации, самостоятельно принимать решения о дисквалификации спортсменов, стран, федераций», – считает эксперт.

Источник: https://ria.ru/radio/