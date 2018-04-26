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Новый «Тренер» понравился футболистам Геленджика

Игроки и тренеры геленджикского «Спартака», а также воспитанники спортивных школ муниципалитета посмотрели фильм Данилы Козловского о судьбе футболиста Юрия Столешникова и истории чемпионства команды «Метеор».

С просьбой об организации показа фильма спартаковцы обратились к главе города. Виктор Хрестин  идею спортсменов поддержал. Во время показа спортсмены обсуждали футбольные моменты: кто как сыграл в эпизоде, восторгались красивыми голами и передачами, сопереживали главным героям, узнавали  виды соседнего для Геленджика города-героя Новороссийска, где и проходили съемки. После сеанса спартаковцы выходили из зала, делясь впечатлениями.

Так, полузащитник «Спартака» Миржан Дусейнгалиев отметил, что этот фильм зарядил команду на важную игру с чемпионом Краснодарского края - командой «Кубань-Холдинг», которая состоится уже в ближайшее воскресенье на стадионе «Юность» в селе Дивноморское.

- Эмоции потрясающие! Отличный фильм! Картина учит верить в себя, в победу своей команды и идти к ней до последней минуты матча.

Главный тренер команды Анастас Константиниди добавил, что этот фильм будет очень полезен для команды в психологическом плане.

- Даниле Козловскому удалось передать важную вещь: для того чтобы команда добивалась успеха, ей нужно быть единым целом и в раздевалке, и на футбольном поле, и на отдыхе. Думаю, что после просмотра фильма наша команда еще больше сплотится.

Полузащитник «Спартака» Георгий Дмитриев сказал, что «фильм пропитан спортивным упрямством, межличностными отношениями и, конечно же, радостью победы. Теперь будем еще больше и эффективнее тренироваться, чтобы добиться таких же высоких результатов».

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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