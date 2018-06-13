Команда Госдумы по футболу обыграла депутатов из Германии со счетом 5:3

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Товарищеский футбольный матч между депутатами Государственной Думы и Бундестага прошел в Москве на стадионе «Красная Пресня». Инициаторами встречи в преддверии Чемпионата мира по футболу в России выступили немецкие парламентарии.

Игра закончилась со счетом 5:3. В команде России голы забили Александр Брыксин, отличившийся дважды, Дмитрий Пирог, Алексей Русских и Артур Таймазов.

За коллег активно болели депутаты Сергей Неверов, Ирина Яровая, Николай Харитонов, Артур Чилингаров.

«У нас сложилась за долгие годы прекрасная традиция футбольных матчей между Государственной Думой и Бундестагом. Мы рады снова вас видеть в Москве», — сказал перед началом матча Первый заместитель Председателя ГД Александр Жуков.

Капитан немецкой команды Махмут Оздемир, в свою очередь, заявил, что немецкие парламентарии приехали в Россию, чтобы «послать сигнал дружбы» российским коллегам. По его словам, Германии и России необходимо совместно находить решения конфликтам и «служить развитию мира, безопасности и благосостояния во всем мире».

В российской команде играли также женщины-депутаты, в немецкой — только мужчины. На поле вышли заместитель Председателя ГД Ольга Тимофеева, Первый заместитель Председателя Комитета по международным делам Светлана Журова и ее коллега по комитету Инга Юмашева, а также член Комитета по образованию и науке Алёна Аршинова.

Накануне они провели тренировку под руководством депутата Отари Аршбы. Главный тренер команды — депутат Валерий Газзаев.

Депутат Владимир Плотников, игравший во всех матчах с немецкими депутатами, рассказал журналистам, что это четвертая встреча команд парламентов двух стран и во всех россияне побеждали.

Ранее Отари Аршба рассказал, что команда Государственной Думы пока не проигрывала в международных матчах, а Германию последний раз обыграла в Берлине 11 лет назад со счетом 7:1. Он также напомнил слова Президента РФ Владимира Путина, который однажды сказал, что самая лучшая футбольная команда России — это сборная Парламента.

Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что «хотелось бы, чтобы наша сегодняшняя игра стала прототипом финала Чемпионата мира по футболу — 2018 в России, в котором сразятся сборная нашей страны и Германии, и в результате будет звучать гимн России».

Источник: Госдума РФ